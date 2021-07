A empresa brasileira de tecnologia SysMap anuncia novas vagas de emprego para diversas áreas e funções. Ao todo, são mais de 200 oportunidades para profissionais de qualquer lugar do Brasil, uma vez que grande parte delas são para atuação remota.

Há chances para todos os níveis de senioridade, experiência e formação. Dentre as oportunidades, estão as funções de líder técnico de Salesforce, especialista em big data, cientista de dados, analista programador, engenheiro de dados, gerente de projetos, desenvolvedor Java, analista de negócios, arquiteto SOA, analista de qualidade junior, arquiteto de integração, arquiteto de sistemas, especialista zabbix, engenheiro de dados, analista de segurança da informação, executivo de negócios e muito mais. Além disso, estudantes universitários também podem concorrer às posições de estágio disponibilizadas pela empresa.

Os requisitos variam de acordo com o cargo desejado, assim como o salário e os benefícios.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão acessar o site https://www.sysmap.com.br/sejasysmap.php para conferir a lista completa de vagas disponíveis, assim como obter mais informações sobre os requisitos e o escopo de atuação.

Não há informações sobre a data limite para inscrição, o que significa que as oportunidades ficarão disponíveis até o preenchimento completo das mesmas.

