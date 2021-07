O mercado de tecnologia continua aquecido, apesar da pandemia de Covid-19. Em busca de profissionais para integrar sua equipe e suportar seu crescimento, a Take Blip está com novas vagas de emprego para diversas funções.

A plataforma de comércio conversacional, que também é considerada uma das empresas mais inovadoras do universo de comunicação digital, conta com mais de 250 postos de trabalho para diferentes áreas, em todos os níveis de senioridade. As contratações visam apoiar a expansão do negócio que no ano passado recebeu um aporte de US$ 100 milhões.

Há chances para as posições de Agile Master, Alliance Executive, Analista Contábil Sênior, Analista de Desenvolvimento de Negócios – CSM, Analista de Negócios Pleno, Analista de Performance e Inteligência de Negócios, Analista de Planejamento Financeiro Pleno, Analista de Segurança da Informação, Analista de Segurança Sr DevSecOps, Analista Fiscal Pleno, Business Partner, Chapter Lead Developer, Chapter Team Lead Sênior, Chatbot Developer, Data Analyst, DBA, Developer Advocate, Developer – Sales, Especialista em Estratégia de Mercado (Planejamento Estratégico), Product Designer Plataforma, Sales Data Analyst Sr., Software Engineer Back-end – Data Analytics, Software Engineer Back-end Sênior | Plataforma Journey e muito mais.

Grande parte das vagas são para atuar no modelo remoto, mas há oportunidades também para o escritório de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Outros requisitos podem sofrer variação de acordo com a posição.

Os contratados terão direito a diversos benefícios, como vale alimentação ou vale refeição, vale transporte, vale cultura, plano de saúde, auxílio odontológico, seguro de vida, PL e PLR, horário flexível e apoio em capacitações (cursos, treinamentos e eventos).

Como se inscrever

Os profissionais interessados deverão acessar o site https://takeblip.gupy.io para conferir todas as vagas disponíveis, assim como seus requisitos, e cadastrar o currículo.

O processo seletivo será dividido em etapas, que contemplam o preenchimento de um questionário e uma apresentação pessoal em vídeo. Além disso, os candidatos poderão ser submetidos a testes técnicos e comportamentais, entrevista com o time e, ainda, entrevista de fit cultural.