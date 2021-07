Tania Mara deleta fotos com Tiago após polêmica sobre procedimento no pênis

A cirurgia peniana de Tiago, que faz dupla com Hugo, deu o que falar na internet. Mas, pelo visto, as coisas não deram muito certo para o relacionamento entre o cantor e Tania Maria. Juntos há cinco meses, após o procedimento, eles apagaram as fotos que tinham juntos nas redes sociais.

No início do mês, quando falou sobre a intervenção cirúrgica pela primeira vez, o sertanejo revelou que ela não concordada com a decisão dele. “Ela me deu muita dor de cabeça. Quase que me fez desistir disso. Foi a única pessoa que quase me fez desistir, mas aí eu expliquei para ela tudo o que diz respeito às minhas particularidades, e da minha busca sempre pela melhora da qualidade de vida. Foi uma barra muito grande”, disse em entrevista ao site Hugo Gloss.



Já na última terça-feira (13), em conversa com o jornal Extra, Tiago informou que o relacionamento havia chegado ao fim. “Não oficializamos namoro e nem término. Apenas cada um está respirando o seu tempo. O amanhã a Deus pertence, sempre.”