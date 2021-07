Tatá Werneck vibra ao descobrir que foi citada no The Voice Portugal

Tatá Werneck vibrou nas redes sociais após descobrir que foi citada no The Voice Portugal. Apesar da situação ter acontecido há alguns meses, a humorista só tomou ciência do assunto nesta quinta-feira (22).

No episódio, a cantora e técnica Marisa Liz comenta uma frase da famosa, ao afirmar que ela é engraçada. “Ela era muito engraçada… Como ela se chama? Tatá Werneck. Ela diz que tu se apaixona por aquelas pessoas que são aquelas malucas. Você vai andar na rua, se depara com uma maluca e nunca mais se livra dela”, disse a internacional.

Através do Twitter, Tatá comemorou a citação e ainda fez uma brincadeira envolvendo o The Voice Holanda. “Fui citada no The Voice Portugal! Chupa The Voice Holanda”, escreveu a atriz, acrescentando emojis de coração.

Veja: