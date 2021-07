Tati Quebra Barraco abre o jogo e diz o que pensa sobre amor e religião

A cantora Tati Quebra Barraco abriu o jogo nas redes sociais. No texto, ela escreveu sobre como uma interpretação equivocada da Bíblia pode fazer com que muitas mulheres suportem humilhações ’em nome do amor’.

“Quando a Bíblia diz: ‘O amor tudo suporta’, não se refere a traições agressões, desrespeito e desvio de caráter”, disse a artista. Tati ainda abriu o jogo sobre situações em que vale a pena lutar pelo relacionamento: “O amor suporta a pobreza, doença, as dificuldades, defeitos, as diferenças e etc. Compreenda isso e nunca mais se sentirá na obrigação de tolerar nada em nome do amor”.