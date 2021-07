Taxa de juros sobre o empréstimo pessoal aumenta em julho

O Procon disponibiliza nesta quinta-feira, dia 15, dados que apontam que a taxa de juros sobre o empréstimo pessoal sofreu uma alta de 0,48% em julho, se comparado ao mês de junho. Por outro lado, a taxa do cheque especial se manteve sem alterações. A taxa média dos seis bancos presentes na pesquisa foi de 6,29% ao mês, isso representa um acréscimo de 0,03% se comparado a taxa média do mês anterior que era de 6,26%.

A única instituição bancária que gerou uma mudança na taxa para empréstimo pessoal em julho foi o Bradesco, a alteração foi de 7,22% para 7,24% ao mês, igualando assim à taxa de fevereiro. As outras instituições que participaram, sendo elas, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra, Santander e Banco do Brasil, mantiveram suas taxas sem modificações.

A taxa para cheque especial se manteve em 7,29%, a taxa é a mesma desde fevereiro de 2021 e permanece sem alterações. Vale ressaltar que em junho o Banco Central aumentou a taxa Selic, que é a taxa básica de juros no Brasil, a elevação foi de 3,5% para 4,25% ao ano. Além disso, já é prevista mais uma alta de pelo menos 0,75% na Selic.

Apesar dessa estabilidade na taxa do cheque especial, os juros nela contidos ainda são maiores que os para empréstimos pessoais apesar das variações sofridas. Segundo o Procon, o ideal é que o consumidor que precisa de créditos faça uma comparação entre as modalidades que ele tem à disposição, sempre priorizando o não acúmulo de dívidas que podem vir a comprometer o orçamento.

Santander e Bradesco elevam a taxa de financiamento imobiliário

Basicamente o Santander elevou a taxa de juros para financiamento de imóveis que era de 6,99% somado a Taxa Referencial (TR), que no momento encontra-se zerada, para 7,99% ao ano. O Santander só oferece essa opção de financiamento. Por outro lado, o Bradesco elevou sua taxa de juros juntamente com a taxa referencial.

O Bradesco elevou os juros em 0,2% em todas as categorias disponíveis para os clientes. Sendo assim, os juros aumentaram para os clientes Classic, foram de 6,9% ao ano para 7,3%. Já para clientes prime os juros permanecem em 6,9% ao ano, enquanto para os clientes Exclusive a taxa está em 7,1% a.a.

Vale ressaltar também que o Bradesco tem uma linha vinculada a poupança na qual a taxa de juros é de 3,95% ao ano, isso somado ao rendimento da poupança, que atualmente corresponde a 70% da taxa Selic. O Itaú e o Banco do Brasil mantiveram suas taxas de juros para financiamentos imobiliários inalteradas.

Diferença entre empréstimo pessoal e crédito consignado

O crédito consignado não passa de uma das modalidades de empréstimos disponíveis nas instituições bancárias. Ela pode ser vantajosa em alguns casos, porém não em todos, já que existe muita burocracia envolvida para conseguir um empréstimo consignado. O diferencial mais evidente nessa modalidade é a forma como ocorre o pagamento, uma parte do salário do beneficiário fica retida para garantir o pagamento mensalmente.

Sendo assim, a organização que paga o salário ou o benefício do INSS ao indivíduo transfere parte dele ao banco que realizou o empréstimo, dessa forma tornando desnecessário o pagamento de boletos mensais para quitar a dívida. A quantia liberada nessa modalidade não pode superar 35% da renda total da pessoa que necessita emprestar dinheiro do banco.

Já o empréstimo pessoal é uma modalidade em que a instituição bancária concede o dinheiro diretamente a uma pessoa física, e o principal diferencial dela é a liberdade para o uso do dinheiro. Sendo assim, não é preciso que o indivíduo explique os motivos do empréstimo antes de consegui-lo.

Diferentemente do crédito consignado, o empréstimo pessoal não necessita de uma finalidade específica para ser utilizado. Dessa forma, torna-se possível qualquer pessoa com documento de identificação, comprovante de renda e de residência conseguir emprestar dinheiro no banco.