Taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil é a menor desde novembro de 2020, diz estudo

A taxa de transmissão (Rt) da Covid-19 no Brasil caiu para 0,88, segundo levantamento do Imperial College de Londres, atualizado nesta terça-feira. O índice é o menor registrado no país desde 10 de novembro de 2020, quando estava em 0,68. No relatório divulgado na semana passada, o Rt brasileiro estava em 0,91.

O índice atual significa que cada 100 pessoas contaminadas transmitem a doença para outras 88 pessoas. Quando fica abaixo de 1, a taxa de contágio indica tendência de estabilização.

Dentro da margem de erro calculada pela universidade britânica, o Rt brasileiro atual pode variar de 0,77 a 0,96. São Gonçalo acelera vacinação e convoca população em geral a partir dos 18 anos; veja fotos

A taxa de transmissão é uma das principais referências para se acompanhar a evolução epidêmica do Sars-CoV-2 no país. No entanto, especialistas costumam ponderar que é preciso acompanhá-la por um período prolongado de tempo para avaliar cenários e tendências, levando em conta o atraso nas notificações e o período de incubação do coronavírus.

Por ser uma média nacional, o Rt também não indica que a doença esteja avançando ou retrocedendo da mesma forma nas diversas cidades, estados e regiões do Brasil. Além disso, a universidade britânica afirma que a precisão das projeções varia de acordo com a qualidade da vigilância e dos relatórios de cada país.

O Imperial College também projeta que o Brasil deve registrar 8.900 óbitos pela Covid-19 nesta semana, uma redução em relação à anterior, quando foram contabilizadas 9.736 mortes pela doença.

Dados do boletim do consórcio de veículos de imprensa apontam que a média de mortes pelo coronavírus está em queda no país. Na segunda-feira, a média móvel foi de 1.297 óbitos, uma redução de 19% em comparação com o cálculo de duas semanas atrás.

A média móvel de diagnósticos positivos foi de 44.705, uma redução de 31% em comparação ao índice de 14 dias atrás, o que também demonstra uma tendência de queda.

A “média móvel de 7 dias” leva em contra os números do dia e dos seis anteriores. Ela é comparada com a média de duas semanas atrás para indicar se há tendência de alta, estabilidade ou queda dos casos ou das mortes. É um recurso estatístico usado para conseguir enxergar a tendência dos dados abafando o ruído causado pelos finais de semana, quando as notificações são reduzidas por escassez de funcionários em plantão.

As maiores taxas de transmissão da semana estimadas pelo Imperial College foram em Mianmar (Rt 2,21), no Vietnã (Rt 1,85) e na Indonésia (Rt 1,51).

Nos países da América do Sul, os índices estão abaixo de 1. Os mais altos foram registrados no Chile (Rt 0,97) e Venezuela (Rt 0,93).

Já as menores taxas de transmissão da Covid-19 foram identificadas na Espanha (Rt 0,49), Bélgica (Rt 0,58) e Romênia (Rt 0,59).