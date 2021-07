Técnicas de aprendizagem para melhorar seus estudos

Um dos maiores desafios relatados por estudantes é a dificuldade de achar uma técnica que ajuda a fixar os conteúdos. No dia a dia, há diversos fatores que comprometem o processo de aprendizado. Apesar de não existir uma fórmula para o sucesso, há algumas técnicas que podem facilitar os seus estudos.

Uma delas é o grifo. Essa é, geralmente, a alternativa mais usada na hora dos estudos. O grifo consiste em uma marcação gráfica que destaca expressões ou passagens de um texto. Ele funciona como uma ferramenta de organização mental, visto que destaca as partes mais importantes de um assunto.

A releitura é outro aspecto que não podemos deixar de destacar. Esse elemento é crucial para o entendimento integral do texto. Apesar de pouco efetiva no que diz respeito à memorização, ela potencializa a compreensão das ideias apresentadas.

Nesse sentido, uma dica que pode ser eficiente é o uso de imagens, principalmente as que possuem descrição. As imagens que visualizamos causam grande impacto na mente e tendem a contribuir na fixação. Desse modo, elas ajudam na construção de mapas mentais que posteriormente podem ser acessados pelo estudante.

O resumo também é uma prática comum no contexto estudantil. Essa técnica consiste em reelaborar as informações lidas e construir um texto próprio, conciso e coerente, com as informações coletadas. Para isso, o estudante pode recorrer ao uso de perguntas que despertem o raciocínio lógico, por exemplo.

A elaboração de conteúdos com as próprias palavras é muito eficaz. Uma maneira de fazer isso é ler o assunto com atenção e, depois, tentar explicá-lo para si mesmo. Essa técnica é bastante produtiva diante de conteúdos mais abstratos e pode ser aplicada oralmente ou na escrita.

