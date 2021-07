Técnico de clube da Série A “fica preso” do lado de fora do CT e vira meme

Fortaleza, CE, 20 (AFI) – O treinador Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira. O argentino mora no Pici, instalações do clube, e foi flagrado batendo no portão do lado de fora “pedindo” para entrar.

A imagem cômica durou cerca de um minuto, tempo suficiente para a torcida do Leão lotar as redes sociais de memes.

Confira algumas reações: