Técnico e dois jogadores de clube da Série A podem pegar seis jogos de suspensão

Curitiba, PR, 7 (AFI) – O Athletico pode ter problemas para as próximas rodadas. O lateral Richard, o volante Marquinhos e o técnico Antonio Oliveira serão julgados pela Primeira omissão Disciplinar do STJD na próxima segunda-feira, dia 12, pelas expulsões na derrota para o Bahia.

Os três podem pegar até seis jogos de suspensão.

AS EXPULSÕES

Richard levou o vermelho direto logo aos 12 minutos por acertar o rosto de Rodriguinho em uma disputa no meio-campo. O volante levantou o pé, mas o meia baixou a cabeça, o acertando no rosto.

Marcinho recebeu o cartão vermelho aos 41 do segundo tempo. Após uma dividida com Rossi, os dois caíram no chão. Porém, o lateral deu pisão no atacante do Bahia ao se levantar.

Enquanto que o técnico foi expulso por ofensas proferidas ao árbitro. Na súmula, Antonio Dib Moraes de Souza informou que Antonio Oliveira disse as seguintes palavras: “você hoje prestou um desserviço à arbitragem brasileira, você é um incompetente, não tem competência para estar aqui”.

O JULGAMENTO

Richard e Marcinho vão responder no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por praticarem jogada violenta. E António Oliveira responderá por infração ao artigo 258, inciso II, por reclamar desrespeitosamente contra decisões da arbitragem.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O Atlético volta a campo neste sábado, às 17h, na Arena da Baixada, contra o RB Bragantino.