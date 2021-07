Técnico não resiste a derrota em clássico e deixa comando de time da Série B

Maceió, AL, 04 (AFI) – Sem conseguir manter a regularidade desde o inicio do Campeonato Brasileiro da Série B, CSA anunciou na tarde deste domingo (04) a saída do técnico Bruno Pivetti. O desligamento, que aconteceu em comum acordo, aconteceu justamente um dia após a derrota para o CRB no ‘Clássico das Multidões’, que foi vencido pelo rival pelo placar de 1 a 0.

“Bruno Pivetti não é mais o técnico do Centro Sportivo Alagoano. Ficou decidido, em comum acordo, pelo encerramento deste ciclo do profissional no Azulão. Também deixam o clube o auxiliar técnico Julian Tobar e o preparador físico Marcelo Lins”, comunicou o clube em uma nota oficial divulgada nas redes sociais.

Desde que assumiu o clube, em meados do mês de abril, Bruno Pivetti comandou o CSA em doze jogos, com um retrospecto de três vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Mesmo tendo conquistado o título do Campeonato Alagoano, a pressão aumentou no inicio da Série B, onde nas primeiras oito rodadas, a equipe conseguiu somar apenas oito pontos.

Agora, a diretoria do CSA trabalha em busca de um substituto para o comando técnico da equipe, mas as negociações devem ser tratadas com cautela, já que segundo o regulamento da Série B, cada clube só pode trocar de técnico uma vez. A equipe terá uma semana até entrar em campo novamente, já que encara o Brusque, no fechamento da nona rodada, no próximo domingo (11).