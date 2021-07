Dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde mostram que ainda tem sido alta a contaminação pela Covid-19 entre os profissionais de saúde. Desde o início da pandemia cerca de 4.337 profissionais ficaram doentes.

Desse número total, os mais contaminados são os técnicos de enfermagem com 28,27%, seguidos dos enfermeiros com 18,5%, médicos com 14,3%, odontólogos com 3,51% e fisioterapeutas com 3,50%. Segundo a SMS, os demais contaminados integram a categoria de outros.

Por outro lado, os números mostram que mais de 90 mil profissionais da saúde com mais de 18 anos já foram imunizados com as duas doses da vacina em Maceió.

Outra categoria também notificada no Boletim Epidemiológico foram os profissionais de segurança pública com 937 casos confirmados.

De modo geral, os números mostram que até a Semana Epidemiológica 25ª, que compreende o período de 20 a 26/06/2021, Maceió apresentou 83.127 casos confirmados para COVID-19, sendo 2.486 óbitos de residentes.

A Taxa de Letalidade para a doença nesse período, em Maceió é de 2,99%. Quando comparado por sexo são 36.773 casos do sexo masculino e 46.354 casos do sexo feminino, enquanto das faixas etárias mais acometida são, 30 a 39 anos – 20.556 casos, seguido de 40 a 49 anos – 17.319 e 20 a 29 anos – 16.713 casos.

Fonte: Cadaminuto