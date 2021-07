Telhanorte tem empregos para todo o país; veja cargos

A Telhanorte tem empregos pelo Brasil! Neste final de semana, a empresa está divulgando mais de vinte cargos disponíveis no quadro de funcionários! As oportunidades estão abertas para quem estiver em busca de carteira assinada com muitos benefícios. Veja as informações disponíveis!

Telhanorte tem empregos pelo país

A empresa está anunciando oportunidades para profissionais que tenham comprometimento com bons resultados. Os contratados terão acesso a plano de saúde, seguro de vida, vale-transporte, restaurante interno e muitos outros. Veja quais são os cargos anunciados pela Telhanorte!

Estágio em Contabilidade;

Estágio em Expansão de Negócios;

Coordenador(a) Contábil Fiscal;

Estágio em Marketing;

Jovem Aprendiz – SENAI;

Estágio em Desenvolvimento Organizacional;

Supervisor de Produtos Financeiros e Cartões;

Assistente Administrativo – Estância;

Estágio em Processo e Qualidade;

Eletromecânico;

Oportunidade de Estágio Conteúdo | área de Comunicação Interna;

Operador(a) Produção Analândia;

Estágio em Compras / Comercial;

Estágio em Manutenção e Infraestrutura;

Chefe de Unidade;

Estágio em Compras;

Operador de Empilhadeira;

Estágio em Ouvidoria – RH;

Estágio em Produtos e Serviços Financeiros;

Coordenador de Engenharia Processos;

Estagio em Qualidade e Processos;

Mecânico de Máquinas Pesadas – Analândia;

Estágio em Segurança do Trabalho.

Como se inscrever

A Telhanorte tem empregos disponíveis em todo o país, garantindo que diversos talentos sejam recrutados! Para se candidatar a uma das vagas, os candidatos devem acessar o site de inscrição, selecionar as vagas pleiteadas e cadastrar currículo atualizado em “Candidate-se”.

