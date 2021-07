Termina o namoro de Rafa Kalimann e Daniel Caon

No último sábado (3), a assessoria de imprensa de Rafa Kalimann confirmou o fim do namoro da influenciadora digital com o cantor Daniel Caon. O casal estava junto há cerca de oito meses, após um pedido icônico de namoro.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, a relação chegou ao fim em comum acordo, mas a influenciadora está bem triste com o fim do namoro. A assessoria de Daniel Caon ainda não se posicionou.

O namoro

Rafa e Caon se conheceram antes do BBB21 e quase se reencontraram durante o reality, mas o cantor acabou não sendo escolhido na casa de vidro e por isso não entrou na casa. Após o fim do programa, os dois reestabeleceram o contato e deram início ao relacionamento, que só foi confirmado em novembro de 2020 com um mega pedido de namoro. Caon organizou toda uma produção com direito a jantar romântico e fogos de artifício.