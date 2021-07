Tesouro vê espaço para Bolsa Família de R$ 300 em 2022

Quanto o Governo Federal vai pagar em média no novo Bolsa Família? Essa é uma resposta que nem mesmo o Palácio do Planalto sabe ainda. Na última quinta-feira, 29 de julho, o Secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, disse que o poder executivo pode pagar R$ 300 de média no próximo ano para os vulneráveis.

De acordo com o Secretário, o Tesouro chegou neste número depois da realização de novos cálculos. Segundo ele, essas novas projeções mostram que o Governo vai ter um espaço maior do que o esperado nessas verbas. Então ele acredita que o poder executivo vai sim conseguir uma média de R$ 300 por beneficiário.

Como o próprio nome diz, nós estamos falando de uma média, e não de um valor mínimo. Isso quer dizer portanto que alguns usuários irão conseguir ganhar um pouco mais do que essa base e outros um pouco menos. No entanto, todos eles teriam parcelas que girariam em torno desse montante de R$ 300. Pelo menos foi isso o que disse o Secretário.

Jeferson Bittencourt disse ainda que essa conta leva em consideração a ideia de que o programa vai fazer pagamentos para cerca de 17 milhões de brasileiros. Isso é menos do que a margem que o Presidente estava pedindo. Em entrevistas, Bolsonaro disse que o novo projeto deverá chegar no bolso de cerca de 20 milhões de pessoas.

Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 14 milhões de brasileiros recebem os valores do Bolsa Família. A média de pagamentos do programa é de R$ 190 por pessoa. Esses dois patamares devem aumentar a partir de novembro, a data em que o novo projeto social deverá entrar em cena no país.

Bolsonaro

Essa afirmação do Secretário do Tesouro certamente conta à favor do Presidente Jair Bolsonaro. É que o chefe do executivo vem dizendo em várias entrevistas que o valor médio do novo Bolsa Família deve subir para casa dos R$ 300.

E de acordo com informações de bastidores, essa fala do Presidente não agradou nada alguns membros do Ministério da Economia. De acordo com eles, o tamanho desse aumento poderia acabar quebrando o teto de gastos públicos.

Não se sabe se eles continuam pensando dessa forma mesmo depois dessa fala do Secretário Nacional do Tesouro. Mas sabe-se que essa declaração joga ainda mais lenha na fogueira dessa discussão.

Auxílio Emergencial

Enquanto o Governo Federal ainda segue tentando encontrar uma solução para este problema, os pagamentos do Auxílio Emergencial seguem à todo vapor. Nesta sexta-feira (30), por exemplo, mais dois grupos recebem a 4ª parcela do benefício.

De acordo com o calendário oficial do programa, esta é a vez daqueles informais que nasceram no mês de dezembro. Neste primeiro momento, eles podem usar o dinheiro através do aplicativo Caixa Tem ou do Internet Banking.

Outro grupo que recebe o Auxílio através do Bolsa Família é o daqueles que tem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 0. Eles também recebem nesta sexta (30) . De acordo com as regras do programa eles podem retirar o dinheiro no mesmo dia da liberação da parcela.