Texto Literário e Texto Não Literário: diferenças

Texto Literário e Texto Não Literário: um resumo

Muitos estudantes não compreendem claramente as definições de texto literário e de texto não literário.

Porém, esse assunto pode ser tópico de uma questão de português, especialmente em um concurso ou em um vestibular.

Dessa maneira, é fundamental que você compreenda as diferenças e as semelhanças entre os dois tipos de texto.

Texto Literário e Texto Não Literário: introdução

As produções textuais podem se diferenciar das mais variadas maneiras e a partir de muitas categorias. Dentre elas, podemos citar o texto literário e o texto não literário.

De maneira geral, os dois tipos de texto se destacam principalmente devido à intenção do texto e à linguagem escolhida para se expressar de cada um.

Texto Literário e Texto Não Literário: intenção e linguagem

O texto literário apresenta, de maneira geral, uma linguagem pessoal, que pode retratar emoções e sentimentos, expressados através de um lirismo e de uma linguagem mais poética.

O texto não literário, por sua vez, apresenta uma linguagem mais literal, com o objetivo de retratar fatos sociais e históricos. Esse tipo de texto é utilizado para informar algo ou alguém, podendo ser empregado nas mais diversas situações.

Texto Literário e Texto Não Literário: recursos

Quanto aos recursos empregados, o texto literário é aquele que se dedica a expressar a realidade ou não por meio do uso da língua de maneira poética. Para isso, o autor do texto poderá usar as mais variadas ferramentas de subjetividade e imaginação, mostrando ao leitor fatos que podem ser reais ou frutos de uma imaginação ou ainda uma mistura desses dois aspectos.

Os romances são exemplos de textos literários.

Os textos não literários, por sua vez, são caracterizados pela representação da realidade e, dessa maneira, pela falta de recursos imaginativos e do uso da subjetividade para demonstrar valores, posicionamentos e pensamentos. Seu intuito é transmitir determinada informação.

Texto Literário e Texto Não Literário: diferenças

Vamos observar, a seguir, as principais diferenças entre um texto literário e um texto não literário.

Texto literário:

Emprego de linguagem de cunho pessoal

Emprego de subjetividade



Emprego da linguagem multidisciplinar e cheia de conotações



Pode apresentar o uso de uma linguagem poética e lírica

Objetivos estéticos

Pode apresentar a criação de uma realidade fictícia



Texto não literário:

Uso de linguagem impessoal

Uso de linguagem objetiva

Uso de linguagem denotativa

Representação de uma realidade que existe de fato, ou seja, que não é fictícia

O principal objetivo é transmitir uma informação