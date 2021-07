Thaila Ayala revela que fugiu após primeira vez com Renato Góes: ‘Corri pelas escadas’

No final de semana, a atriz e modelo Thaila Ayala resolveu usar os stories do Instagram para responder perguntas dos seguidores. A brincadeira era uma espécie de verdade ou mentira, onde ela desmentiria ou não alguma suposição feita. Durante o papo, a musa revelou que fugiu pelas escadas de emergência após sua primeira vez com Renato Góes, seu atual marido.

“Verdade que fugiu após a primeira vez com Renato?”, perguntou um fã. “Me apaixonei no primeiro encontro e ‘paniquei’ porque não sentia isso fazia uns cinco anos. Daí esperei ele ir no banheiro e corri pelas escadas de emergência. Fugida!”, respondeu Thaila. O casal assumiu o namoro em 2017 e casou em outubro de 2019 com uma mega celebração em Olinda.

Além da fuga do quarto, Thaila assumiu que também costumava fugir para a casa das amigas durante a adolescência. “Fugi de casa algumas vezes, né, mãe? Mas coisa rápida, desaparecia por um dia e estava na casa da amiga. Mas com 15 anos eu fugi e nunca mais voltei. Fui para rodoviária, peguei um ônibus para São Paulo, fugida, e nunca mais voltei”, explicou.