Thammy Miranda fará transplante capilar para acabar com calvície

Na consulta, a médica explicou para Thammy como será a técnica utilizada no transplante e que corrigirá as famosas entradas na parte frontal da cabeça.

“Vamos fazer a região chamada de coroa, as entradas e também uma nova hairline (desenho da linha do cabelo com o rosto). O transplante capilar é necessário porque a quantidade de hormônios que Thammy tomou levou a essa perda de cabelo. Apenas a região de trás foi poupada e é justamente essa parte que será a doadora durante o procedimento”, explica.

Há tempos Thammy faz tratamentos para engrossar os fios ou conter a queda. Segundo a médica ele já fez dois anos de MMP (tratamento que aplica medicamentos no couro cabeludo através de microinfusão com pequenas agulhas) e também de PRP (aplicação de plasma sanguíneo do próprio paciente no couro cabeludo para recuperar o folículo e estimular o crescimento dos fios) e laser terapia. Dessa vez o vereador tomou coragem e vai partir para o transplante, que deve ser realizado ainda este mês.