Thiaguinho lança novo álbum ‘Infinito Vol. 2’ com participações inéditas; saiba quais

Foto: Sandro Mendonça/Divulgação O primeiro lançamento de Thiaguinho com a sua própria gravadora, Paz & Bem, promete. O seu mais novo álbum “Infinito Vol. 2” está disponível desde quinta-feira (29) em todas as plataformas musicais e conta com participações especiais de Gloria Groove, Péricles, Alexandre Pires e Bruno Cardoso/Sorriso Maroto.

O portal iBahia participou de uma coletiva de imprensa com o cantor e ele contou que “Infinito” é um dos projetos mais importantes da sua vida e que está muito feliz com o resultado final.

“Esse é um álbum muito especial para mim! Espero que todos se divirtam, se emocionem e que o nosso carinho e nossa troca seja infinita. Por que o amor que sinto pela música e pelos fãs é infinito!”, comentou Thiaguinho.

Além disso, Thiaguinho revelou quais são as suas principais influências musicais.

“Sou muito influenciado por muitos artistas, mas nos últimos anos da minha vida eu tenho olhado muito para a música negra americana dos anos 70 e 80. Hoje, tem muitos artistas lá fora que também admiro bastante como o Justin Timberlake e o Bruno Mars, que valorizam a banda, a “big band”. A nossa banda é uma banda grande, em todos os sentidos, talentosa para caramba e com muitos músicos, tenho 11 músicos no palco”, disse o cantor.

“Infinito Vol. 2” possui 19 faixas entre composições inéditas e regravações de sucessos do artista. Thiaguinho propõe uma viagem no tempo para fãs através da revisitação de momentos históricos de sua carreira, até a criação de novas memórias com as suas novas canções.

Esse volume traz participações marcantes como Glória Groove em “Presente do Céu”, Bruno Cardoso/Sorriso Maroto em “Quanto Tempo Faz”, Péricles em “Seja Bem Vinda” e também Alexandre Pires em “O que é Felicidade?”.

Ao ser questionado sobre a participação de Glória Groove no álbum, o artista revelou a vontade de aproximar do público LGBTQIA + do samba.

“Os movimentos são sempre importantes e eu sou um cara que gosto muito dessa aproximação. No meu trabalho, eu sempre tive essa aproximação porque tenho fãs espalhados pelo Brasil todo, recebo muito carinho e dou de volta, sem distinção nenhuma. Gravar uma música com a Glória Groove sinaliza ainda mais isso, de que a gente tem que mostrar cada vez mais para o povo que a gente tem que se juntar em todas as causas possíveis” destacou Thiaguinho.

A canção “Presente do Céu” é uma releitura de “Best Part”, única versão no mundo do hit internacional de Daniel Caesar com H.E.R.