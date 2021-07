Ti Ti Ti: Jogada pra escanteio, Jaqueline procura convento e vira ‘irmã desgosto’

Jaqueline (Claudia Raia) não suportará o fato de ter sido trocada por Clotilde (Juliana Alves) em ‘Ti Ti Ti’. Sem rumo, a ricaça procurará ajuda religiosa e se transformará na “irmã desgosto”.

Ela arrumará um barraco no casamento de Jacques Leclair (Alexandre Borges), mas logo depois conversará com as freiras. “Eu quero, eu preciso sublimar as questões da carne. Quero trocar as questões mundanas pelo mundo espiritual. Prometo ser a pecadora redimida mais redimida”, declarará.

A madame estará tão disposta a mudar que aceitará ter todas as roupas doadas. “Eu serei a irmã Desgosto. Esse foi o sentimento que eu senti mais profundamente em toda a minha vida”, decidirá.