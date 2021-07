Tiago explica término com Tânia Mara após cirurgia peniana: ‘Como não se assustar?’

Tiago Silva voltou às redes sociais para explicar agora o término da relação com Tânia Mara. O sertanejo, que faz dupla com Hugo, disse que a ruptura do romance não se deu por conta da cirurgia peniana em sim, mas pela repercussão de tudo o que saiu sobre a operação que ele fez recentemente.

Diante da pergunta de um seguidor, que quis saber se o problema entre os dois se deveu ao procedimento no órgão genital, Tiago decidiu falar da relação como um todo. “Eu e Tânia nos conhecemos nos bastidores de um programa. Ela é jurada, e ali nos bastidores pude reencontrar a Tânia. sempre fui fã, a gente se conhecia, mas não tinha proximidade. Aí quando aquela mulher passou do meu lado, cheirosa daquele tanto, ferrou! Dali a gente começou a conversar e ter um relacionamento mais próximo, e aí que chegamos a uma conclusão: ‘não vamos expor tanto, a gente não está namorando oficialmente, mas não quer dizer que não seja sério, estamos nos conhecendo… Então, quando tudo isso passar, pandemia, etc, a gente oficializa isso. O que não é o mais importante’. A gente decidiu isso. Quando você se envolve com as pessoas, você começa a se tornar mais exigente com as coisas. Tânia Mara está a um passo na frente de qualquer pessoa”, elogia o sertanejo.

Tiago também tratou de desmentir que a cantora parou de segui-lo ou o bloqueou. “Jamais faria isso. Ela é tão educada, que se a gente tivesse problemas, seria outra coisa. Eu tive uma escola com ele, da paciência, do diálogo. Desde o primeiro momento da cirurgia a gente sempre conversou. Foi a primeira pessoa a saber. Quando eu cheguei em casa e contei para minha família que iria fazer essa cirurgia, vocês imaginam como foi? Falar para a minha mãe, supertradicional… Isso gerou um susto muito grande. Hoje é normal. Imagina você se relacionando com um cara e ver o eu nome envolvido em várias matérias, em fofocas, em gozação. Como que a pessoa não vai se assustar com isso? Se você aí que fosse minha namorada, não teria vergonha? Qualquer coisa que viesse da Tânia seria compreensível. Eu moro no interior de São Paulo, ela tava morando a 200 km. Pouco antes da cirurgia ela voltou para o Rio de Janeiro. E isso também foi conversado entre a gente.