TIM abre vagas de emprego para diversas áreas; confira detalhes

A TIM, empresa de telefonia, está com vagas de emprego abertas em diversas áreas, como call center, vendas e tecnologia. Há oportunidades para vários estados do Brasil, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro.

Cada cargo possui habilidades e pré-requisitos específicos e as inscrições podem ser realizadas através do site da empresa.

Aqueles que forem selecionados irão receber, além do salário, assistência médica e odontológica, vale-transporte, seguro de vida e previdência privada.