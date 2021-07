Time da segunda divisão do Pernambucano anuncia cantor para fazer parceria com Caça-Rato

Cabo de São Agostinho, PE, 27 (AFI) – Que dupla, meus amigos. Inspirado no acerto do São Caetano-SP com MC Livinho, o Ferroviário-PE anunciou a contratação do MC Dadá Boladão. O cantor de 27 anos fará parceria com Flávio Caça-Rato para a disputa do Campeonato Pernambucano Série A2.

Sucesso no brega-funk, Dadá é figura presente no futebol amador e nos duelos “1×1” que movimentam a região. No ano de 2020, inclusive, ele atuou pela equipe de Futebol 7 do Sport.

O MC tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e já é bastante conhecido no mundo da música. Agora, ao lado de Flávio Caça-Rato, Dadá busca ampliar os horizontes no Ferroviário.

“Estou feliz pela oportunidade que estou tendo. Sempre fiquei dividido entre o futebol e a música. Futebol sempre foi um sonho meu. Sou um jogador rápido, que gosta de ir para cima. Sou atacante, mas também posso ser meia.”

A COMPETIÇÃO

O Campeonato Pernambucano Série A2 começa no dia 14 de setembro. 14 times disputam duas vagas para a elite do estadual. Na primeira fase, os participantes são divididos em dois grupos com sete. Os quatro melhores de cada avançam.

Em seguida, os remanescentes jogam um quadrangular e, novamente, os quatro primeiros passam para a decisiva fase, onde somente dois garantem o acesso.

O Ferroviário está no Grupo B com América, Íbis, Cabense, Atlético-PE e Ipojuca, além do Centro, adversário da estreia. A partida será no estádio Gileno de Carli, às 15 horas do 5 de setembro.