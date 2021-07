Time da Série B acerta com Marcelo Cabo, ex-Vasco da Gama

Goiânia, GO, 20 (AFI) – A dança das cadeiras dos treinadores na Série B do Brasileiro continua com tudo. Nesta terça-feira, a diretoria se acertou com Marcelo Cabo, que deixou o Vasco da Gama na última segunda.

A informação foi dada em primeira mão pelo repórter André Rodrigues, da Rádio Sagres, de Goiânia.

Marcelo Cabo já está no Estádio Nilton Santos para acompanhar o jogo do Goiás contra o Botafogo, pela 13ª rodada da Série B. O treinador chega acompanhado do auxiliar Gabriel Cabo e do preparador físico Tiago Melsert.

Com o acerto, Marcelo Cabo vai conseguir o feito de comandar os três principais clubes do estado de Goiás. Foram duas passagens pelo Atlético-GO – na primeira foi campeão da Série B do Brasileiro, em 2016 – e uma pelo Vila Nova.

Além dos clubes goianos e do Vasco da Gama, o treinador acumula passagens por Volta Redonda, Macaé, Resende, Ceará, Figueirense, Guarani, CSA e CRB.

No Goiás, Marcelo Cabo vai substituir Pintado, que deixou o comando no último final de semana depois do empate sem gols com o Londrina, em Goiânia.