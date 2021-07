Time da Série B não libera e Atlético-GO desiste de ex-Flamengo

Goiânia, GO, 27 (AFI) – As chegadas do goleiro Luan Polli, ex-Sport, e do volante Matheus Barbosa, ex-Cruzeiro, não foram as últimas feitas pela diretoria do Atlético-GO, que segue buscando reforços para a sequência do Brasileirão.

Um jogador pretendido pelo Dragão era o meia Gabriel, mas a negociação não foi para frente, pois a diretoria do CSA não aceitou liberá-lo para acertar com o Atlético-GO.

Revelado pelo Bahia, Gabriel passou por Flamengo, Sport, Coritiba e Kashiwa Reysol-JAP antes de acertar com o CSA no segundo semestre do ano passado. São 46 partidas e quatro gols.

Sem conseguir tirar o jogador do Azulão do Mutange, a diretoria do Atlético-GO continua no mercado em busca de jogadores para a posição.

Enquanto os dirigentes trabalham nos bastidores, o técnico Eduardo Barroca prepara o time para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

Nesta quarta-feira, o Atlético-GO enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Os dois times voltam a se encontrar na próxima semana, dessa vez em Goiânia.