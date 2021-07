Time da Série C anuncia demissão de técnico com apenas duas derrotas

Belém, PA, 26 (AFI) – O Paysandu anunciou no final da tarde desta segunda-feira a demissão do técnico Vinicius Eutrópio, que colecionava apenas duas derrotas no primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série C. O auxiliar Felipe Sampaio também deixa o clube com o treinador.

A decisão da diretoria aconteceu após o empate do último domingo, com o Manaus, por 1 a 1, fora de casa. O clima nos bastidores já não vinha bem com o futebol apresentado, sobretudo com o ‘jejum’ de vitórias do Paysandu atuando na Curuzu – ainda não venceu na competição. Assim, a saída tornou-se apenas uma questão de tempo.

Apesar da desconfiança, Vinicius Eutrópio deixou o Paysandu em boa situação na classificação do Grupo A. O time paraense é o quinto colocado com 13 pontos ganhos – um ponto a menos que Tombense (3º) e Volta Redonda (4º), e dois a menos que o Botafogo-PB (1º) e Ferroviário (2º).

Ao todo foram nove jogos à frente do Paysandu, com três vitórias, quatro empates e duas derrotas, num aproveitamento de apenas 48,1%.

Agora, o Paysandu se mobiliza para anunciar o seu substituto na competição. Um dos nomes que agrada a diretoria é o de João Brigatti, que já comandou o time e está sem clube.

O Paysandu volta a campo no sábado para enfrentar o Tombense, às 17 horas, na Curuzu, em Belém. O confronto é direto por uma vaga dentro do G4 do Grupo A.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DO PAYSANDU:

“O Paysandu Sport Club informa que o técnico Vinícius Eutrópio e o auxiliar-técnico Felipe Sampaio não fazem mais parte do elenco de futebol profissional bicolor.

Na manhã da próxima terça-feira (27), o grupo será recebido pelo auxiliar-técnico permanente do clube, Wilton Bezerra, na reapresentação do time, no Estádio Banpará Curuzu.

A instituição agradece a ambos pelos seus serviços prestados.”