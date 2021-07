Time do Brasileirão contrata jovem atacante vindo da segunda divisão da Argentina

Fortaleza, CE, 21 (AFI) – De olho nas oportunidades do mercado e em negócios rentáveis, o Fortaleza confirmou na manhã desta quarta-feira (21) mais um reforço para a sequência do Brasileirão. Trata-se do meia-atacante argentino Valentín Depietri, de 20 anos, que assinou contrato com o Leão por três anos, ou seja, válido até julho de 2024.

Revelado pelo Santamarina-ARG, clube localizado na província de Buenos Aires e que atualmente disputa a segunda divisão da Argentina, o meia- atacante chega ao Tricolor após encerrar vínculo com sua ex-equipe, ou seja, a custo zero. Ao todo, como profissional, ele fez apenas 30 jogos e marcou cinco gols. O diretor de futebol Alex Santiago explicou a chegada do novo reforço.

“Depietri já estava sendo monitorado pelo Centro de Inteligência do Fortaleza há alguns meses, quase um ano. Já víamos ele se destacar pelas suas arrancadas, pela sua capacidade de driblar em velocidade e pela sua verticalidade. É um jogador que busca o gol o tempo inteiro e, realmente, tem aquela gana por marcar gols e dar assistências que nós entendemos que é necessário”, disse o dirigente.

Agora, ele é aguardado no Fortaleza nos próximos dias para fazer exames médicos e se integrar ao elenco do técnico Juan Pablo Vojvoda. Atualmente, o Tricolor do Pici vive uma boa fase dentro do Brasileirão, tanto que aparece na terceira colocação com 23 pontos.