Time que luta contra o rebaixamento na Série B demite treinador

Pelotas, RS, 29 (AFI) – A diretoria do Brasil de Pelotas surpreendeu a todos na tarde desta quinta-feira ao anunciar a saída do técnico Cláudio Tencati.

“O Grêmio Esportivo Brasil, através do presidente Nilton Pinheiro, comunica o desligamento do técnico Cláudio Tencati, em comum acordo entre as partes”, comunicou o clube em nota oficial.

Em 2021 passou a valer a regra de que cada time só pode ter dois treinadores durante o campeonato. No entanto, o artigo 29 diz que se houver rescisão em comum acordo não conta como troca. É isso o que os clubes estão fazendo.

Anunciado em outubro de 2020, Cláudio Tencati retornou ao Brasil de Pelotas com a missão de livrar o time do rebaixamento para a Série C do Brasileiro e conseguiu. Os recentes resultados, porém, culminaram com sua saída.

Na beira da zona de rebaixamento, o Brasil de Pelotas somou apenas 12 pontos nas 14 primeiras rodadas. A mesma pontuação tem Ponte Preta, Londrina e Cruzeiro, que estão no Z4.

No sábado, o Xavante busca a reabilitação contra o Sampaio Corrêa, às 19 horas, no Bento Freitas, pela 15ª rodada da Série B do Brasileiro.