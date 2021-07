Times do Brasileirão demonstram interesse em atacante do Cruzeiro

Belo Horizonte, MG, 19 (AFI) – Apesar da campanha ruim realizada pelo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B, o atacante Airton vem chamando a atenção de clubes da elite e também de fora do país.

De acordo com o Superesportes, Bahia e Fortaleza demonstraram interesse na contratação do atacante de 22 anos. Um clube japonês também está de olho no jogador celeste.

Um sinal de que os dias de Airton na Toca da Raposa estão contados é que o atacante não foi relacionado pelo técnico Mozart para o jogo desta terça-feira, contra o Remo, em Belém, pela 13ª rodada da Série B.

Revelado no Palmeiras, Airton passou por Oeste e Inter de Limeira antes de chegar ao Cruzeiro no segundo semestre do ano passado. Desde então, o atacante disputou 57 jogos e marcou seis gols.

Na beira da zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro, a Raposa tem 11 pontos, dois a mais que Confiança, Vitória e Ponte Preta. O lanterna Londrina tem oito.