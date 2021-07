Tipos de Células: um resumo de biologia

Tipos de Células: aquilo que você precisa saber

Certamente você já ouviu falar no termo “célula”. Mas você sabia que existem tipos de células diferentes?

Isso mesmo! As duas principais categorias em que as células podem se agrupar são: procariontes e eucariontes.

Como o assunto é extremamente cobrado pelas questões de biologia de importantes provas nacionais, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo o que você precisa saber sobre as células procariontes e as células eucariontes.

O que é uma célula?

O termo “célula” é utilizado em referência à menor unidade que compõe o corpo dos seres vivos celulares.

As células podem receber diversas classificações. Porém, as duas principais são “procariontes” e “eucariontes”. Vamos ver, a seguir, o que cada um desses termos significa.

Células Procariontes: características

As células procariontes, também denominadas de células procarióticas, possuem como característica marcante uma organização simples, até mesmo primitiva.

Devemos destacar, ainda, que o material genético das células procariontes fica disperso em sua estrutura, uma vez que esse tipo de célula não possui núcleo.

Ainda, as células eucariontes podem contar com algumas estruturas específicas, como os ribossomos, responsáveis por realizar a síntese de proteínas, o pili, responsável pela reprodução, e os flagelos, que realizam o transporte da célula. Podemos afirmar também que esse tipo de célula conta com a presença de ribossomos, citoplasma e cápsula.

Células Procariontes: exemplos

Dentre os principais exemplos de seres que possuem células procariontes, podem citar as arqueobactérias, as cianobactérias e as bactérias.

Células Eucariontes: características

As células eucariontes, também denominadas de eucarióticas, são células que, por uma série de razões, são muito mais complexas do que as procarióticas.

Dentre essas razões, podemos citar a presença de um núcleo bem definido, ao contrário do que acontece nas células procariontes. É nesse núcleo que se encontra o material genético da célula, responsável pelo comando de suas atividades celulares.

Ainda, as células eucariontes possuem muitas outras estruturas. Dentre elas, podemos citar o citoplasma, as organelas celulares e a membrana plasmática.

Células Eucariontes: exemplos

Milhares de seres vivos possuem células eucariontes. Dentre eles, podemos destacar aqueles que fazem parte dos reinos fungi, plantae, animalia (incluindo os seres humanos) e protista.