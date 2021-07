Tirulipa diz que DJ Ivis será transformado: ‘Temos que perdoar’

Neste sábado (17), alguns stories do humorista Tirulipa ganharam repercussão nas páginas de fofoca das redes sociais. Nos vídeos, Tirulipa aparecia emocionado e dizia acreditar na mudança do DJ Ivis, músico cearense que foi preso na última quarta-feira (14) após agredir a ex-mulher. Hoje o artista se pronunciou e explicou a situação.

Segundo Tirulipa, os stories que defendem o perdão do DJ não são deste final de semana, mas sim do último domingo (11). O humorista disse que foi um dos primeiros artistas a se pronunciar em relação às agressões: “Fui o primeiro a se manifestar por causa das minhas filhas. Não achei justo o que ele fez e fui o primeiro a atacá-lo”. Tirulipa ainda explicou que mudou o tom após a prisão do músico. “Depois que ele foi preso, eu disse: “gente, agora deixa ele pagar “. Muita gente queria bater nele, gritar com ele, muita gente na rua aqui em Fortaleza queria pegar ele na porrada”, disse sentado em um vaso sanitário.

Na explicação dada nesta sábado (17), o humorista ainda reforçou que torce para que o DJ aprenda a lição: “Repito novamente: temos que ter os corações generosos”.

Polêmica dos stories

Nos stories antigos veiculados neste sábado (17), Tirulipa aparece emocionado e defende que as pessoas consigam perdoar o DJ. Em tom religioso, ele fala sobre a importância do perdão.

‘Deus vai tocar ele, eu tenho certeza. Esse cara vai voltar transformado um dia. E a gente vai dar outra oportunidade sim, porque o mundo é de oportunidades”, afirmou Tirulipa. O humorista ainda falou sobre Jesus: “Morreu na cruz por nós, perdoou todos os nosso pecados. Temos que perdoar”.

Na internet, muita gente discordou do discurso de Tirulipa. “As mulheres mortas diariamente por causa da violência doméstica não tiveram segundas chances”, escreveu uma internauta.