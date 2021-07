Tocantinópolis-TO 0 x 0 Imperatriz-MA – TEC e Imperatriz ficam no empate sem gols no Ribeirão

Palmas, TO, 17 (AFI)- Num jogo equilibrado, com chances de lado a lado, TEC e Imperatriz empataram por 0 x 0, na tarde deste sábado (17), no Estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, pela sétima rodada do Grupo 2 do Brasileiro Série D.

Com o resultado, o Imperatriz foi aos dez pontos na terceira colocação e segue na sexta colocação com sete pontos.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima rodada pelo returno da Série D, no próximo sábado, (24), às 16 horas, no Freio Epifânio, em Imperatriz, no Maranhão.