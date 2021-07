Tocantinópolis-TO 1 x 0 Juventude-MA – Poraquê cola no G4 e complica TEC na Série D

Palmas, TO, 31 (AFI) – Não deu. Mesmo jogando em seus domínios, no Estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, o Tocantinópolis-TO perdeu para o Juventude Samas-MA por 1 a 0, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série D do Grupo 2.

Resultado que colocou o time maranhense na quinta colocação com os mesmos 12 pontos do Moto Club. Já o TEC segue segurando lanterna com sete pontos e se complica na competição. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Cris, aos 19 minutos do primeiro tempo. E foi só.

PRIMEIRO TEMPO

Os primeiros 20 minutos o Juventude esteve mais presente na área do Tocantinópolis tentando criar as melhores chances. E aos 19 minutos, após escanteio Cris subiu de cabeça e fez 1 a 0 para o Juventude.

Teve a parada técnica e o jogo ficou igual, porém, aos 32 minutos, o time visitante voltou a assustar o TEC, quando Edrean cruzou na área e a bola sobrou para volante Cleyton chutar e o goleiro Gabriel salvar os donos da casa mandando a bola para escanteio.

O lance mais perigos do Tocantinópolis só ocorreu aos 40 minutos, após jogada individual do atacante Dioguinho, numa bela arrancada, onde passou por três marcadores, mas a zaga salvou em cima da linha o gol de empate dos donos da casa. A partida virou mesmo no 1 x 0, com mais domínio dos visitantes.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o Tocantinópolis cresceu em campo e buscou o empate ficando mais com a bola no campo do time maranhense. Aos 27 minutos, o meia Bismarck bateu de fora da área assustando o goleiro Gabriel, do TEC. Aos 31 minutos, Doda cobrou falta e a bola passou rente a trave. Quase gol do Juventude.

O Verdão do Norte seguiu pressionando. Aos 34 minutos, depois de um escanteio na esquerda a bola veio na área e o meio-campista Gully arriscou de fora da área e a zaga salvou pela linha de fundo. Lance perigoso. Aos 40, Doda bateu escanteio e Cleyton subiu livre e cabeceou com perigo pela linha de fundo. Depois disso, o jogo foi muito truncado, com muitas faltas e acabou mesmo perdendo por 1 a 0.





PRÓXIMOS JOGOS

O TEC fará o clássico regional contra o Palmas, no próximo sábado (07), às 16h, diante do Palmas, no Estádio Nilton Santos. Já o Juventude vai enfrentar o Paragominas, na Arena Verde, em Paragominas. Este confronto ocorrerá no próximo domingo (08), às 16h.

Texto: Reinaldo Cisterna