Tocantinópolis-TO 1 x 4 Palmas-TO- Tricolor quebra jejum e goleia fora de casa

Palmas, TO, 3 (AFI) – Acabou o jejum de dois anos sem vitórias e pontos no Brasileiro da Série D. É que o Palmas neste sábado (3), surpreendeu o favorito TEC fora de casa, no Estádio Ribeirão, em Tocantinópolis e venceu por 4 a 1, em partida foi válida pela quinta rodada do Brasileiro Série D Grupo 2 . Os gols do Palmas foram marcados por Rafael Gladiador (2), Nona e Elenilson.

Com a vitória, o Palmas conquista seus primeiros três pontos na competição, enquanto o TEC caiu para sétima colocação somando cinco pontos. Os gols do Palmas foram marcados por Rafael Gladiador (2), Nona e Elenilson. Válber descontou para o TEC em cobrança de falta.

9 de junho de 2019

A última vitória do Palmas na Série D havia ocorrida dia 9 de junho de 2019 diante da Corumbaense (MS) por 1 x 0, o único gol da partida foi assinalado pelo zagueiro Edson, aos 46 do segundo tempo. De lá para cá foram dois anos e 18 derrotas seguidas (somando 2020 e 2021).

Próximos jogos

No próximo sábado, dia 10 de julho, o Palmas recebe o Paragominas (PA), ás 16 horas, no Estádio Nilton Santos, em Palmas. Já o TEC enfrenta o Juventude Samas (MA), no domingo (11), às 15 horas, no Estádio Pinheirão, na cidade de São Mateus do Maranhão.

Jogo

No primeiro tempo, mostrando muita eficiência, o Palmas foi logo dando seu cartão visitas ao Tocantinópolis. Logo aos 8 minutos, após jogada errada do setor defensivo do TEC, o atacante de Rafael Gladiador pegou a bola e acionou o outro atacante Nona que mandou para as redes de Fernando Henrique fazendo 1 a 0.

Não demorou muito e cinco minutos depois (13), o Palmas ampliou para 2 a 0 com o atacante Elenilson, após bela jogada e trama do meia-atacante Tchô e Nona e a bola nos pés do matador Elenilson para as redes 2 x 0.

Os donos da casa, apesar de fiarem mais tempo com a bola só assustaram o Palmas, aos 43 minutos, após escanteio Léo Amaral cabeceou à meia altura e Matheus Silva fez grande defesa mandando a bola para escanteio. E foi. Só Jogo foi bastante pegado e de muitas faltas.

Segundo tempo

Logo no primeiro minuto da etapa final, Nona puxa contra-ataque e toca para o artilheiro Rafael Gladiador mandar passa redes e fazer 3 a 0 para o Palmas. Se a situação do TEC estava complicada na partida, ficou mais ainda porque aos 6 minutos, Rubens, que havia sido advertido no banco de reservas (amarelo) fez falta dura e levou o outro cartão e foi expulso deixando o s donos d casa com dez jogadores em campo e perdendo por 3 x 0.

O Palmas não tomou conhecimento do prejuízo do TEC e aos 10 minutos, novamente o atacante Rafael Gladiador ampliou para 4 a 0. Depois disso, o Palmas só tocou a bola criou outras oportunidades, mas sem a mesma determinação de quando o jogo estava equilibrado.

Mas os donos da casa ainda buscaram diminuir o placar e aos 39 minutos, Válber cobrando falta e contando com falha do goleiro do Palmas, Matheus Silva fez o gol do TEC.

O Verdão do Norte ainda teve a chance de chegar ao segundo gol aos 44 minutos quando o árbitro marcou um pênalti para o TEC. Desta vez o goleiro Matheus Silva se redimiu da falha no gol de Válber e defendeu a cobrança de penalidade Marcinho, que havia sofrido pênalti de Marley.