‘Toda mulher foi corna uma vez’, diz viúva de Mr. Catra sobre ter perdoado 27 traições

A viúva de Mr Catra, Silvia Catra, falou sobre seu casamento com o funkeiro no podcast Cortes de Barba. Eles foram casados por 23 anos e Silvia é mãe de 5 dos 32 filhos do cantor, que faleceu em 2018 por causa de um câncer no estômago.

Durante a entrevista, a viúva revelou que via em Catra uma espécie de ‘paizão’ e achava que deveria suportar as traições em nome do amor. “Wagner foi aquele amor platônico e eu achava que eu tinha que passar por aquilo. Deus não te dá o fardo que você não possa carregar”, afirmou.

Segundo Silvia, a falta de conhecimento fez com que ela permanecesse no relacionamento mesmo com tantas traições. “Eu não tinha muito entendimento das coisas e hoje, eu estou estudando o feminismo, tenho consciência sobre relacionamentos abusivos e isso eu não tinha”, explica. Ela afirma que se situação acontecesse hoje a reação seria bem diferente: “Não viveria e passaria novamente”.

Ela ainda alegou que é bastante questionada sobre os motivos que a levaram a perdoar tantas ‘puladas de cerca’ e diz que essa situação é mais comum do que as pessoas imaginam. “Toda mulher foi corna uma vez e quando ama você perdoa. A pessoa é que é abusada e abusa do perdão. Eu perdoei 27 vezes”, afirmou.