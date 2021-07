“Todo grande jogador interessa”, diz vice do Sport sobre ex-São Paulo

Recife, PE, 22 (AFI) – Em meio à mudança na diretoria após as eleições, o Sport segue atento no mercado para reforçar o elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro Série A. Entretanto, o vice-presidente de futebol, Nelo Campos, mostrou precaução ao comentar sobre uma possível proposta a Hernanes, ex-São Paulo.

“Hernanes é um grande jogador. Todo grande jogador interessa ao Sport, mas temos que saber até onde o Sport pode ir. Não fizemos contato oficialmente com ninguém.

A gente escuta opções, mas só vamos tomar decisões a partir da segunda-feira, para que a gente tenha o mínimo de conhecimento das finanças, dos contratos, essas questões”, explicou.

NO MERCADO

Hernanes está sem clube desde que negociou rescisão com o São Paulo. O jogador revelou que deseja continuar atuando no Brasileirão e, como está dentro do limite de sete jogos, pode vestir a camisa de outro clube da mesma divisão.

A nova diretoria não anunciou nenhum reforço, mas conseguiu chegar a um acordo para manter o meia Thiago Neves no elenco.