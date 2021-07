Toma lá, dá ca: Rodrigo Faro rebate comentário de Zezé Di Camargo, entenda treta

Desde o último sábado (3), o apresentador Rodrigo Faro tem sido alvo de polêmicas. Ele e sua família testaram positivo para a covid-19 e uma informação de que o artista teria se negado a realizar um teste PCR para participar de um programa no SBT foi amplamente divulgada pela mídia. Após desmentir a situação através de seu Instagram, Rodrigo Faro recebeu uma alfinetada do cantor Zezé Di Camargo.

“Rodrigo é um menino talentoso, um grande apresentador, mas vende até a mãe por audiência. Uma pena!!”, escreveu o sertanejo em uma publicação do fofoqueiro Leo Dias. Faro não gostou da insinuação do cantor e se pronunciou mais uma vez através do seu perfil. “Pelo respeito que tenho ao artista que você é, ao homem, pai de família e por tantos anos de amizade eu me sinto confortável em responder o seu comentário a meu respeito e de minha mãe”, iniciou o apresentador, que direcionou o texto ao irmão de Luciano.

No texto postado nos stories, Rodrigo mostrou ter ficado bem chateado por Zezé ter incluído sua mãe na confusão. “Assim como Dona Helena [mãe de Zezé Di Camargo], a minha mãe, Dona Vera, merece respeito e isso é o mínimo que poderia esperar de um artista e uma pessoa como você”, desabafou. O apresentador finalizou dizendo: “Se sua intenção foi “lacrar” com esse comentário, infelizmente você não conseguiu”.

Neste ‘toma lá, dá cá’, Zezé Di Camargo não deixou a poeira baixar e deu sua resposta: “Eu não falei de sua mãe, eu falei de você”, disse o cantor em uma série de vídeos postados nos stories do Instagram. “Você sabe muito bem ao que me refiro, ao que aconteceu, então não estou aqui para ficar polemizando com você. Tentei falar com você pessoalmente na época do ocorrido, quando fiquei chateado”, explicou.