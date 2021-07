Tombense-MG 1 x 1 Volta Redonda-RJ – Dupla vacila e deixar escapar liderança do Grupo A na Série C

Tombos, MG, 24 (AFI) – Tombense e Volta Redonda empataram por 1 a 1 na manhã deste sábado, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG), pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Assim, os times desperdiçaram a chance de assumir a liderança do Grupo A. O PLACAR FI acompanhou TUDO em TEMPO REAL.

Este foi o quarto jogo sem derrota do Tombense – duas vitórias e dois empates -, que segue na vice-liderança do Grupo A com 14 pontos. Mesma pontuação que o próprio Volta Redonda, que tem apenas uma derrota no campeonato e é o terceiro colocado com menor saldo de gols: 5 a 4.

O líder da chave é o Ferroviário, também com 14 pontos, só que tem quatro vitórias contra três de Tombense (2º), Volta Redonda (3º) e Botafogo-PB (4º).

O JOGO

Os primeiros 45 minutos foram de total equilíbrio, mas com o Tombense sendo efetivo antes o intervalo e abrindo o placar. Aos 47 minutos, Everton Galdino tabelou com David e cruzou na área. Rubens dominou com categoria e encheu o pé, sem chances de defesa para o goleiro Vinicius Dias.

O Volta Redonda não merecia a derrota parcial, mas pecou quando teve a bola nos pés. Aos 33, por exemplo, Luciano Naninho recebeu bom passe e finalizou pela linha de fundo. Depois, aos 42, foi a vez de Rômulo carregar bola no ataque e encontrar espaço para chutar, mas ‘na hora h’ acabou sendo travado por Moisés.

No segundo tempo, o time do Rio de Janeiro voltou melhor e logo aos seis minutos quase empatou em finalização de Rômulo que passou perto da trave. Mas aos 13 não teve jeito, pois Oliveira chapelou e foi derrubado por Bispo na área. O juiz marcou pênalti e Luciano Naninho não desperdiçou.

Após o empate, o Tombense foi um pouco mais cauteloso em campo, até para não deixar espaços para o Volta Redonda nos contra-ataques. O que tornou o confronto bastante equilibrado e com mais toque de bola até o apito final.

PRÓXIMOS JOGOS

O Tombense volta a campo no sábado para enfrentar o Paysandu, às 17 horas, na Curuzu, em Belém (PA). Já o Volta Redonda jogará na sexta-feira, quando receberá o Altos, às 20 horas, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).