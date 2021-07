Tombense-MG x Volta Redonda-RJ – Times fazem duelo direto que pode valer a liderança

Tombos, MG, 23 (AFI) – Neste sábado, às 11h, Tombense e Volta Redonda fazem confronto direto pela liderança do Grupo A. A partida acontece no estádio Almeidão, pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileira.

Os mineiros ocupam a segunda colocação com 13 pontos, mesma quantidade do Voltaço, que é o terceiro. O líder Ferroviário-CE tem 14.

OS TIMES

O zagueiro Wesley, do Tombense, foi expulso na partida passada, contra o Santa Cruz. Ou seja, está fora do confronto. O volante Rodrigo está se recuperando de lesão, portanto ainda é dúvida para a partida.

Para o confronto, o Voltaço poderá contar com a volta do lateral-esquerdo Luiz Paulo e do atacante Rômulo Cabral, que estavam suspensos, quanto que o atacante MV, com uma lesão no joelho esquerdo, está se recuperando e ainda é dúvida para a partida.