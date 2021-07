Tomografia mostra ‘melhora’ do quadro clínico de Bolsonaro, diz boletim médico

O presidente Jair Bolsonaro passou por exame de tomografia computadorizada do abdômen na tarde desta sexta-feira (16), no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Seu estado de saúde “continua evoluindo satisfatoriamente”, segundo boletim médico divulgado às 20h.

“O exame evidenciou melhora do quadro de suboclusão. O presidente aceitou bem o início da alimentação. Segue em cuidados clínicos, sem previsão de alta hospitalar”, diz o documento.

Embora o hospital não fale em previsão de alta, o cirurgião Antonio Luiz Macedo disse ao GLOBO que o presidente deve deixar a unidade de saúde nos próximos dois dias. Segundo Macedo, a recuperação do presidente está caminhando bem e ele pode seguir os cuidados médicos em casa.

Mais cedo, o perfil do presidente publicou uma foto em videoconferência a trabalho pelo celular, do quarto do hospital. De manhã, ele divulgou uma foto andando pelo corredor da área onde está internado, sem máscara.