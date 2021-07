Torcida organizada de clube da Série A vai até o CT para cobrar elenco e diretoria

Salvador, BA, 22 (AFI) – O Bahia viveu manhã conturbada nesta quinta-feira. Após sofrer uma goleada para o Flamengo por 5 a 0, na última rodada, membros de uma torcida organizada foram até o o Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, para cobrar elenco e dirigentes.

Vitor Ferraz, vice-presidente do clube o técnico Dado Cavalvcanti receberam os torcedores. Além disso, Rodriguinho e os atacantes Gilberto e Rossi, mais experientes, também estavam presentes.

O QUE QUERIAM?

Os torcedores cobraram por reforços e também por uma melhor produção do time dentro de campo.

“A diretoria, comissão técnica e jogadores. Nossas exigências estão na mesa. Contratações e desempenho digno de Bahia. O vexame de domingo foi a gota d’água dessa gestão. Começamos 2021 deixando claro que não iríamos aceitar um novo 2020 e o discurso segue o mesmo. Somos o Bahia há mais de quatro décadas e vamos mudar esse quadro custe o que custar”, diz uma postagem da torcida.

PRÓXIMA PARTIDA

O próximo compromisso do Tricolor é contra o o Atlético-MG no Mineirão, pela 13ª rodada do Brasileirão. O time está na oitava colocação, com 17 pontos.

