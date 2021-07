Trabalho remoto: unidade de negócios da OLX abre mais de 60 vagas de emprego

O ZAP+, unidade de negócios da OLX Brasil, está com 69 vagas de emprego abertas para as áreas de tecnologia e corporativa. Há opções de trabalho 100% remoto e aqueles que irão cumprir esse modelo irão receber todos os equipamentos necessários para desempenharem as atividades.

Na empresa, os colaboradores da área de tecnologia irão atuar em grupos com diferentes focos e cada time possui autonomia para escolher a melhor forma para resolver os problemas apresentados.

Ao todo, serão 37 vagas para a área corporativa e 32 para tecnologia e cada vaga exige habilidade e pré-requistos específicos. As inscrições podem ser realizadas através do site.