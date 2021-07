Traição dos dois lados? Entenda a história do relacionamento de Pyong e Sammy

A relação turbulenta de Pyong Lee e Sammy Lee parou a internet nos últimos dias. Nesta segunda-feira (19), semanas após os rumores que indicavam traição da parte Pyong, a influenciadora digital anunciou o término do casamento com o ex-BBB.

Pyong e Sammy estavam casados desde 2019 e juntos tiveram Jake, o único filho do casal.

O pronunciamento veio horas depois da exibição do trailer do reality “Ilha Record”, da Record TV, que conta com a participação do hipnólogo. Na chamada, Pyong está deitado na cama ao lado da participante Antonela Avellaneda.

Apesar do relacionamento ter chegado ao fim apenas agora, esta não foi a primeira vez que Pyong Lee teria passado dos limites. Além disso, existiram rumores de que Sammy teria traído um namorado com Pyong Lee, antes de assumir um relacionamento com o ex-BBB. Uma traição leva a outra? Antes de conhecer Pyong, Sammy Lee teve um relacionamento com Ed Gama. Em entrevista ao Pânico, o humorista declarou que a influenciadora o traiu com o pai de Jake enquanto eles ainda estavam juntos. [youtube UCqCV7u9Lrw&t=1s] No programa, Ed comentou sobre a traição sem citar o nome de Sammy. “Eu era casado com essa menina, e ela também casou com o Pyong. Eu fiquei sabendo pelo Instagram, pelos sites de fofoca”, contou o youtuber. “Um chifre faz parte. O homem nasce, cresce, toma um chifre, se reproduz e morre. E é melhor já ter tomado do que tomar depois”, disse o humorista para a Jovem Pan.

Priorizou o Big Brother e deixou a esposa grávida

O hipnólogo participou da 20º edição do Big Brother Brasil, reality show da Rede Globo, em 2020. Para fazer parte do programa, Pyong deixou a esposa grávida de oito meses e perdeu o nascimento do seu único filho, Jake.

Mais um reality, mais uma série de polêmicas

“Ilha Record” ainda não começou, mas já começou a render altas emoções. No último dia 10, o jornalista Léo Dias anunciou que Pyong Lee havia traído a esposa nos bastidores do reality. O ilusionista se manifestou e negou o boato.

“Povo de internet acreditando em qualquer fake news para variar. Sem novidades. Tudo por cliques e audiência, sendo que o programa nem começou. Pior de tudo é cometer crime de difamação. Guardem os comentários e mimimi para quando assistirem”, disse brother nos stories do Instagram.

Como sempre, a verdade veio à tona. Na última segunda (19), o novo teaser da “Ilha Record” comprovou as especulações feitas anteriormente. Pyong Lee apareceu embaixo do edredom com a participante Antonela Avellaneda. Tudo indica que esse acontecimento foi a verdadeira gota d’água para Sammy. Horas depois da exibição do teaser, a influenciadora digital anunciou o fim do seu casamento com Pyong Lee em seu Instagram. Sammy Lee anuncia término – Foto: Reprodução Instagram

*Sob supervisão da repórter Isadora Sodré