Três jovens são executados a tiros e mulher fica ferida em atentado no interior de AL

Um atentado à bala deixou três mortos e uma mulher ferida na noite deste domingo (11) na localidade conhecida como Branca de Atalaia, em Atalaia, cidade da zona da mata do Estado. As vítimas foram identificadas como Igor Max Oliveira Silva, 29, Josivaldo da Silva, 24, e Cícero da Silva, 35. Uma mulher, que terá…

Um atentado à bala deixou três mortos e uma mulher ferida na noite deste domingo (11) na localidade conhecida como Branca de Atalaia, em Atalaia, cidade da zona da mata do Estado.

As vítimas foram identificadas como Igor Max Oliveira Silva, 29, Josivaldo da Silva, 24, e Cícero da Silva, 35. Uma mulher, que terá a identidade preservada, foi atingida no braço, atendida pelo samu e encaminhada a uma unidade hospitalar. A PM não informou se as vítimas tinham envolvimento com ilícitos.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Alagoas 24 horas, a polícia foi acionada por moradores da localidade, que afirmaram ter ouvido vários disparos de arma de fogo vindos de uma residência e um veículo Gol de cor preta saindo do local em alta velocidade.

Ao chegar à residência, os militares encontraram as três vítimas já em óbito e a mulher ferida e emitiu alerta geral. Momentos depois, os suspeitos foram interceptados próximo a um posto de combustíveis na BR 316. No veículo, foram encontrados dois suspeitos e com um deles um revólver calibre 38. Um terceiro acusado conseguiu escapar ao cerco policial.

Caberá, agora, à polícia, estabelecer se os suspeitos estão mesmo envolvidos no triplo homicídio e o que teria motivado o crime. Os acusados e a arma apreendida foram encaminhados para a Delegacia Regional de União dos Palmares, onde deverão permanecer à disposição da Justiça.