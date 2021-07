Tudo que você precisa saber sobre novo reality de Sabrina Sato; veja detalhes

A partir da próxima segunda-feira (26), os telespectadores poderão acompanhar um novo reality show, que será comandado por Sabrina Sato: o Ilha Record. Com 13 participantes já conhecidos pelo público, a atração contará com prova e aventuras, onde os confinados precisarão encontrar o tesouro escondido. No final, dois artistas serão premiados: o campeão ganha R$ 500 mil e o preferido do público leva R$ 250 mil.

Com exibição de segunda a sábado, sempre a partir das 22h45, o programa irá substituir o Power Couple Brasil, que ainda está no ar sob comando de Adriane Galisteu.

“Apresentar o Ilha Record está sendo algo completamente diferente, estou muito feliz, um aprendizado incrível. É tudo muito novo, mas nos jogamos de cabeça e coração para este projeto”, comemora Sabrina.

Participantes

Estarão no programa a cantora Valesca Popozuda (RJ); a modelo argentina Antonela; a DJ Any Borges (DF); a influencer e DJ Laura Keller (RS); a artista e influencer Mirella Gêmea Lacração (PE); a atriz Nadja Pessoa (PE); a cantora Nanah (SP); o empresário Claudinho Matos (RJ); o ex-atleta Dinei (SP); o apresentador Lucas Selfie (SP); o cantor MC Negão da BL (RJ), o artista Pyong Lee (SP), e o ator Thomaz Costa (SP).

Provas e desafios



No primeiro momento, duas equipes serão montadas – Esmeralda e Rubi. Em seguida, eles disputaram a prova para conquistar o pedaço do mapa do tesouro. A ideia é que eles montem o mapa completo ao longo do programa.

As provas misturam aventura, inteligência, capacidade física e trabalho em equipe. A vitória dará à equipe, além dos detalhes do mapa, um bônus para que eles relaxem e curtem a praia, enquanto a concorrente ficará na Vila.

Além disso, semanalmente todos irão desfrutar de uma festa, independente do resultado na disputa. Após isso, terá uma votação, para saber quem irá encarar o Desafio de Sobrevivência. Nessa fase, tudo envolve a permanência no jogo.

Quem vencer, segue na disputa. Mas, quem perder, sai da Arena direto pro Exílio, a bordo do barco do Guardião. Antes de partir, o perdedor indica para quem deixará seus pedaços do mapa, mas o vencedor faz o que quiser com eles.

No último ciclo, uma prova especial vai decidir quem serão os finalistas da temporada. Após isso, eles poderão escolher mais dois ajudantes para levar junto à caça ao tesouro. Os finalistas irão juntar os pedaços que conquistaram ao longo do reality e vão em busca do grande tesouro. Esse mapa indica onde estão escondidos os 35 baús contendo pedras preciosas.

O resultado será anunciado ao vivo por Sabrina Sato. Com a contagem feita, será revelado o grande campeão da temporada. O dono do tesouro da temporada levará o prêmio de R$ 500 mil e o explorador preferido do público terá a recompensa de R$ 250 mil.