Uberlândia-MG 2 x 0 Águia Negra-MS – Com um gol em cada tempo, Verdão vence e assume vice-liderança

Uberlândia, MG, 24 (AFI) – O Uberlândia fez a lição de casa e venceu na tarde deste sábado o Águia Negra-MS por 2 a 0, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. A partida foi válida pela oitava rodada do Grupo 6 da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o Uberlândia subiu duas posições e assume a vice-liderança do Grupo 6 com 15. O resultado confirma o bom retrospecto do Verdão no Parque do Sabiá na competição. Em quatro partidas, foram dez pontos conquistados, com três vitórias e um empate.

O Águia Negra permanece na sétima colocação, vice-lanterna da chave, com apenas cinco pontos. A partida marcou a estreia do técnico Luis Carlos Vilela. O time completou nesta rodada seis jogos sem vitória.

O JOGO

O meia-atacante Matheus Paquetá, irmão de Lucas Paquetá, que foi anunciado na sexta-feira como reforço do Uberlândia, já começou a partida.

Melhor em campo, desde o começo do jogo, o Uberlândia abriu o marcador aos 25 minutos. O estreante Matheus Paquetá lançou Daniel Ribeiro, que ajeitou para Ingro, bater rasteiro para abrir o marcador.

Com este gol, Ingro chega ao quinto na Série D.

Aos 23, quase o Uberlândia fez o segundo. Mateus Mendes lançou Daniel Ribeiro, que girou e quase ampliou.

ETAPA FINAL

Se o Águia pouco fez no ataque, o Uberlândia quase que ajudou o adversário. Aos sés minutos , o zagueiro Cristiano recuou para o goleiro Calchi e quase fez gol contra, a bola passa rente à trave.

Aos 16 minutos, o Águia Negra teve a chance do empate. Em um rápido contra-ataque, Janderson lança Everton Canela, ele passa por dois marcadores, ma para na excelente defesa do goleiro Rafael Roballo.

O Uberlândia respondeu quatro minutos . Nailson recebeu de Ingro e bateu para a boa defesa de Rodrigo Calchi. Aos 35, Souza teve a chance de empatar para o Águia, mas mandou a bola no travessão.

PÊNALTI E CONFUSÃO

Aos 41, Alípio foi derrubado por Jonathas e o árbitro Murilo Ugolini Klein marcou pênalti. Depois de muita reclamação, o pênalti foi cobrado aos 46 por Franco, que deslocou o goleiro e bateu no canto direito para fazer o segundo do Uberlândia. Os atletas do Águia continuaram pressionando o árbitro e a Polícia Militar entrou em campo para garantir a segurança no final do jogo.



PRÓXIMOS JOGOS

Pela nona rodada, o Uberlândia joga fora de casa contra o Rio Branco-ES, no domingo (1). No mesmo dia, o Águia Negra recebe a Caldense no Ninho da Águia.