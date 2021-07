Uberlândia-MG 2 x 1 Rio Branco VN-ES – Mineiros vencem confronto direto e ampliam vantagem no G4

Uberlândia, MG, 11 (AFI) – Em confronto direto pelo G4, o Uberlândia-MG conquistou uma grande vitória na tarde deste domingo. O time mineiro recebeu o Rio Branco VN-ES no Estádio Parque do Sabiá e venceu por 2 a 1. A partida foi válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série D.

CLASSIFICAÇÃO

Com o resultado, o Uberlândia segue em quarto lugar, agora com 11 pontos, abrindo cinco de vantagem para o quinto colocado, justamente o Rio Branco VN-ES, quer permanece com seis.

O JOGO

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades e cada time chegou com perigo somente uma vez. O Uberlândia assustou em bom chute de Rafael Pernão e o Rio Branco respondeu com Montaño, que perdeu cara a cara.

TRÊS GOLS EM QUATRO MINUTOS

O começo do segundo tempo, porém, foi completamente diferente. Logo aos seis minutos, Ingro completou cruzamento na segunda trave e abriu o placar para o Uberlândia.

Dois minutos depois, porém, Montaño aproveitou falha do zagueiro e finalizou rasteiro para empatar. Mas Ingro estava mesmo inspirado e deixou o time mineiro novamente à frente aos dez minutos, quando invadiu a área e chutou colocado.

NA TRAVE

Depois disso, o jogo voltou a ficar morno, mas no finalzinho o Rio Branco quase evitou a derrota, em cobrança de falta de Tonoli, que parou na trave.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo domingo pela sétima rodada. Às 15h, o Rio Branco VN recebe a Caldense-MG no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante (ES). Um pouco mais tarde, às 16h, o Uberlândia estará em Rio Brilhante (MS), onde enfrenta o Águia Negra-MS, no Estádio Ninho d’Águia.