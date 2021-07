UEL informa mudanças e calendário do Vestibular 2022

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) divulgou o cronograma e as alterações realizadas no Vestibular 2022. Segundo a universidade, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UEL aprovou na tarde desta quinta-feira (1º) a realização do Vestibular 2022 para o dia 6 de março do próximo ano.

A UEL confirma ainda que o Vestibular será feito em uma única fase, seguindo o modelo do último processo seletivo, cuja aplicação de provas aconteceu no dia 30 de maio deste ano. De acordo com a UEL, a alteração do formato de duas para apenas uma fase considera o cenário da pandemia da covid-19.

Nesse sentido, o reitor da universidade, Sérgio Carvalho, afirmou que o momento exige cautela. “A Universidade teve de suspender o concurso por três vezes e realizou a prova de mãos dadas com Ministério Público e com as autoridades municipais e sanitárias. Esperamos que no ano que vem estejamos vivendo a normalidade, mas é importante ser conservador neste atual cenário da covid-19”, disse ele.

Período de inscrição do Vestibular 2022

Conforme anunciado pela UEL, o período de inscrição do Vestibular 2022 será aberto no dia 20 de setembro deste ano. Os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 3 de novembro. No entanto, a universidade ainda não informou o valor da taxa de inscrição e outros detalhes.

O CEPE deve definir outras questões como o valor da taxa e as provas de habilidades específicas, por exemplo, em nova reunião marcada para o final deste mês. Já a data da fase única está marcada. As provas serão aplicadas no dia 6 de março de 2022.

