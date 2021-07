UEM: estão abertas as inscrições para as vagas remanescentes do Vestibular e PAS 2020

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) abriu nesta sexta-feira, dia 30 de julho, o período de inscrição da seleção para preenchimento das vagas remanescentes do Vestibular e do PAS (Processo de Avaliação Seriada) 2020. Desse modo, os interessados já podem realizar a inscrição.

De acordo com a UEM, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 2 de agosto, exclusivamente on-line, no site da universidade.

A UEM está ofertando 1.100 vagas em diversos cursos ministrados nos campi de Maringá, Ivaiporã, Umuarama, Goioere, Cianorte e Cidade Gaúcha. Conforme o edital, há um percentual de vagas reservado para estudantes de cotas sociais e raciais.

A UEM irá realizar três chamadas

Ainda de acordo com o edital, a divulgação dos resultados será feita em três chamadas. A 1ª chamada é exclusiva para os candidatos que prestaram o Vestibular UEM ou o PAS 2020. A 2ª chamada é para candidatos que prestaram alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2009 a 2020. Por fim, a 3ª chamada e exclusiva para imigrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade.

Segundo a UEM, a lista de aprovados na 1ª chamada será divulgada no dia 3 de agosto, a partir das 14h.

O edital determina ainda que os candidatos para as vagas remanescentes do curso de Música deverão realizar uma prova de habilidades específicas.

Clique aqui e confira o edital na íntegra.

