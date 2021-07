UEM informa cursos e vagas para o Vestibular, PAS e Sisu 2022

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) informou os cursos e o número de vagas ofertadas no Vestibular, no Processo de Avaliação Seriada (PAS) e no Sisu de 2022. De acordo com a instituição, haverá a oferta de mais de 3 mil vagas para ingresso no próximo ano.

O Vestibular 2021/2022 contará com a oferta de 2.367 vagas. Do total, 1.032 serão para ampla concorrência e outras 1.335 vagas estão reservadas para os candidatos que irão concorrer por cotas.

De acordo com a UEM, o período de inscrição para o vestibular tradicional terá início no dia 1º de setembro e vai até o dia 20 de outubro deste ano. Já a aplicação das provas está marcada para ocorrer no dia 20 de fevereiro de 2022.

A oferta da universidade para os aprovados na 3ª etapa do PAS é de 747 vagas. Poderão concorrer a estas vagas os candidatos aprovados na 3ª etapa que sejam alunos do 3º ano do ensino médio e que tenham prestado as etapas anteriores do PAS (I e II).

O período de inscrição para o PAS será o mesmo período de inscrição do vestibular tradicional, ou seja, do dia 1º de setembro ao dia 20 de outubro de 2021. A aplicação das provas está prevista para o dia 27 de março.

Ainda de acordo com a UEM, as provas do vestibular serão aplicadas nas cidades de Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cidade Gaúcha, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí e Umuarama. As provas do PAS serão feitas em Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Goioerê, Ivaiporã, Loanda, Londrina, Paranavaí e, por fim, Umuarama.

